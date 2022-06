Stand: 02.06.2022 11:19 Uhr Zahl der Organspenden in MV eingebrochen

Die Organspendezahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind massiv eingebrochen. Darauf macht die Deutsche Stiftung Organtransplantation aufmerksam. 200 Menschen im Nordosten warten auf ein Organ wie etwa eine Lunge, eine Bauchspeicheldrüse oder ein Herz. Ihre Chancen, eines zu bekommen, stehen schlechter als im vergangenen Jahr. Während in den ersten vier Monaten 2021 14 Organe transplantiert werden konnten, waren es im selben Zeitraum 2022 nur vier Organe. Der Einbruch sei unerwartet gekommen, so die Stiftung. Es sei aber wahrscheinlich, dass die Arbeitsüberlastung in den Kliniken ein Grund sei, dass weniger Organspender identifiziert und Organspenden realisiert wurden. | 02.06.2022 11:19

