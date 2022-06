Stand: 02.06.2022 08:30 Uhr Grabow: B5 wegen Brandes teilweise gesperrt

Wegen des Brandes einer Gartenlaube in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) musste am frühen Morgen die Bundesstraße 5 zweitweise gesperrt werden. Kurz vor fünf Uhr in der Frühe ist die Freiwillige Feuerwehr Grabow ausgerückt - mit vier Fahrzeugen waren die Ehrenamtlichen im Einsatz. Von der Polizei heißt es, die Brandursache ist unklar, muss jetzt ermittelt werden. Der Schaden betrage einige Tausend Euro. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen. | 02.06.2022 08:30