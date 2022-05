Stand: 31.05.2022 17:56 Uhr Viele Auszublidende in MV zufrieden mit ihren Betrieben

Auszubildende in Mecklenburg-Vorpommern sind mit ihren Betrieben ganz überwiegend zufrieden. 86 Prozent der Jugendlichen würde die Ausbildung in ihrem Unternehmen weiterempfehlen - das geht aus der aktuellen Ausbildungsumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) hervor. Noch mehr Auszubildende - und zwar 92 Prozent - bewerten auch das Betriebsklima in ihrem Unternehmen mit "gut". An der Umfrage hatten im März rund 560 Auszubildende des ersten Lehrjahres in IHK-Berufen teilgenommen. Corona-bedingte Einschränkungen haben die Jugendlichen in der Ausbildung demnach kaum erlebt. Vor der Ausbildung bleiben Betriebspraktika zwar wichtigstes Angebot zur Berufsorientierung, dieser Wert sei aber um ein Viertel eingebrochen, so der Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg Torsten Haasch. | 31.05.2022 17:55

