Stand: 31.05.2022 17:50 Uhr Datenschutzbericht MV: Weniger Maßnahmen, mehr Datenpannen

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Mecklenburg-Vorpommern hat 2021 weniger Maßnahmen wegen Verstößen gegen den Datenschutz verhängt als 2020. Im Berichtszeitraum seien 74 statt zuvor 105 Maßnahmen wie etwa Verwarnungen angeordnet worden, erklärte der Datenschutzbeauftragte Heinz Müller. Die Zahl der Beschwerden ging von 790 auf 497 zurück. Einen Zuwachs gab es bei gemeldeten Datenpannen, die deutlich von 173 auf 259 Fälle stiegen. Eine Datenpanne liegt vor, wenn der Schutz von personenbezogener Daten verletzt wird. Müller machte dafür sowohl die gestiegene Zahl an Cyberangriffen mit Schadsoftware als auch Sicherheitslücken in den IT-Systemen verantwortlich. | 31.05.2022 17:50

