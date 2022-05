Stand: 31.05.2022 17:46 Uhr Bölkow-Technologiepreis an Wismarer Elektrolyse-Unternehmen

In Schwerin ist der Ludwig-Bölkow-Technologiepreis der Industrie- und Handelskammern Mecklenburg-Vorpommerns an das Unternehmen Hoeller Electrolyzer vergeben worden. Die Wismarer Firma befasst sich mit der Wasserstoff-Elektrolyse und stellt mit seinem Produkt aus Wind- oder Sonnenstrom günstig Wasserstoff her - mithilfe eines neu entwickelten Elektrolyse-Gerätes. Ziel sei es, Wasserstoff für 4 Euro pro Kilo herzustellen, sagten Unternehmensvertreter. Derzeit liege der Preis bei knapp 10 Euro. Laut Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sind die Preisträger ein Paradebeispiel für zielgerichtete wirtschaftsnahe Forschung und Entwicklung. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. | 31.05.2022 17:45

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 31.05.2022 | 18:00 Uhr