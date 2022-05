Stand: 31.05.2022 13:00 Uhr Schwerin: Schwere Brandstiftung auf dem Großen Dreesch

In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es zu einer schweren Brandstiftung auf dem Großen Dreesch in Schwerin. Die Feuerwehr konnte den Brand im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses in der Von-Stauffenberg-Straße löschen. Die Schadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnungen im Haus blieben unversehrt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden im Kriminalkommissariat Schwerin geführt. | 31.05.2022 13:00