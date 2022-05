Stand: 15.05.2022 14:50 Uhr Beggerow: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Beggerow bei Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte morgens ein Brandmelder ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren entdeckten in der betroffenen Wohnung den 60-jährigen Mieter tot auf einem Sofa liegend. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht klar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. | 15.05.2022 14:50

