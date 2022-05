Stand: 15.05.2022 12:25 Uhr Sanierung von Dorfkneipen: Mehr Fördermittel aus EU-Topf?

In Dorfkneipen und Landgasthäusern in Mecklenburg-Vorpommern sieht die rot-rote Regierungskoalition hohen Sanierungsbedarf. Auf Initiative der Linksfraktion soll der Landtag am Donnerstag feststellen, dass Gastronomiebetriebe im ländlichen Raum eine wichtige soziale Funktion haben. Immer mehr Wirte hätten jedoch mit existenziellen Sorgen zu kämpfen. Daher sei Unterstützung dringend geboten. Förderung soll aus dem EU-Topf für den ländlichen Raum ELER fließen. Nach Angaben des Linken-Abgeordneten Henning Foerster könnten Gastwirte Geld bekommen, wenn sie weniger als zehn Mitarbeiter haben und höchstens zwei Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Dann sei ein Fördersatz von 30 Prozent bei Investitionen möglich, bei Existenzgründungen oder Betriebsnachfolgen sogar 35 Prozent. | 15.05.2022 12:23

