Stand: 14.05.2022 18:53 Uhr Greifswald: Festival Nordischer Klang endet

In Greifswald endet am Abend das Kulturfestival Nordischer Klang mit einem Abschlusskonzert im Innenhof des soziokulturellen Zentrums St. Spiritus. Die Veranstalter zogen eine positive Bilanz der Festivalwoche mit Konzerten, Lesungen und Ausstellungen zum Schwerpunktthema Norwegen. Knapp 8.000 Besucher kamen zu den Veranstaltungen - nahezu so viele wie vor der Corona-Pandemie. Im kommenden Jahr steht der Nordische Klang unter schwedischer Schirmherrschaft. Das Festival wird vom NDR unterstützt. | 14.05.2022 18:53

