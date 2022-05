Stand: 14.05.2022 14:33 Uhr Warnemünde: Frisbee-Meisterschaft am Strand

Am Strand von Warnemünde haben die Deutschen Meisterschaften im Strand-Frisbee in der Mixed-Version begonnen. 21 Teams mit mehr als 250 Spielerinnen und Spieler kämpfen um den Titel, der gleichzeitig die Qualifikation für die europäische Clubmeisterschaft im Herbst in Portugal bedeutet. Das sonnige Wetter sei ideal, nur der starke Wind mache den Spielern zu schaffen. Zahlreiche Strandbesucher verfolgten die Partien auf vier Spielfeldern. Das Endspiel soll am Sonntagnachmittag stattfinden. | 14.05.2022 14:33

