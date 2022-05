Stand: 14.05.2022 08:50 Uhr Teterow: Naturpark Mecklenburgische Schweiz feiert Jubiläum

Der Naturpark Mecklenburgische Schweiz begeht sein 25-jähriges Jubliäum auf der Burgwallinsel in Teterow. Zum fast 700 Quadratkilometer großen Naturpark gehören mit dem Kummerower, dem Malchiner sowie dem Teterower drei Seen sowie neun Naturschutzgebiete und das erste Natur-Monument Deutschlands - die 1.000-jährigen Ivenacker Eichen. Auf einem Festakt am 13. Juni in Basedow sollen unter anderem die Ergebnisse der Untersuchungen prähistorischer Knochenfunde bei Pisede vorgestellt werden. | 14.05.2022 08:50