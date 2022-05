Stand: 14.05.2022 08:00 Uhr Karow: Jahresversammlung des Schaf- und Ziegenzuchtverbands

Die Mitglieder des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes kommen heute in Karow zu ihrer Jahresversammlung zusammen. Im Mittelpunkt steht einmal mehr das Thema Wolf. Die Halter beunruhigt die zunehmende Wolfspopulation in Mecklenburg-Vorpommern. Laut dem jüngste Monitoring im April gibt es 16 Wolfsrudel im Land. Deutlich zuviel, sagt die Landesverbandsvorsitzende Susanne Petersen. Zwar unterstütze das Land die Sicherheitsvorkehrungen finanziell, aber das reiche nicht. Hohe Zäune und auch Herdenschutzhunde können dem wachsenden Druck nicht standhalten, so Petersen. Sie fordert Wölfe, die nachweislich Nutztiere gerissen habe, konsequent aus dem Bestand zu entnehmen. Das sei rechtlich inzwischen zwar möglich, würde aber von den zuständigen Behörden nicht durchgesetzt. | 14.05.2022 08:00