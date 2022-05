Stand: 12.05.2022 11:59 Uhr Greifswald: Bonhoeffer-Tagung in Weitenhagen

In Weitenhagen bei Greifswald beginnt am Donnerstag eine Tagung zu Dietrich Bonhoeffer. Er war einer der wichtigsten Theologen der Bekennenden Kirche. In Pommern entwickelte Bonhoeffer das Programm von Spiritualität und Widerstand. Mehr als 77 Jahre nach seiner Hinrichtung sind seine Texte noch immer brisant und aktuell - geben heute noch vielen Menschen Hoffnung. In Weitenhagen bei Greifswald referiert unter anderem Alt-Bischof Abromeit. Er gilt als ausgewiesener Kenner von Bonhoeffers Leben und Wirken. Die Tagung dauert noch bis Sonntag. | 12.05.2022 11:56