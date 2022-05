Stand: 12.05.2022 08:00 Uhr Neubrandenburg: Siemerling-Sozialpreis wird verliehen

Der Neubrandenburger Dreikönigsverein verleiht heute den Siemerling-Sozialpreis. In diesem Jahr geht er an Beate und Gabriel Fibinger, die vor 20 Jahren die Rettungshundestaffel Vier Tore gegründet haben. Sie werden damit für ihre Verdienste am gesamten Aufbau des Rettungshundewesens in Mecklenburg-Vorpommern geehrt, heißt es in der Begründung. Die Rettungshundestaffel mit insgesamt rund 30 Tieren und mehr als 20 aktiven Mitgliedern ist jedes Jahr etwa 30 mal im Einsatz. Der Siemerling-Sozialpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. | 12.05.2022 08:00