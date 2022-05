Stand: 12.05.2022 06:30 Uhr Sarmstorf: 89-jährige Autofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B103 in der Nähe von Güstrow ist Mittwochnachmittag eine 89-Jährige Frau gestorben. Außerdem wurde ein 47-jähriger Mann schwer verletzt. Warum die Autos frontal kollidierten, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise hatte die 89-jährige Autofahrerin eine Straßensperre übersehen und ist dadurch in den Van gefahren, der ihr entgegenkam. Die Feuerwehr hatte die bewusstlose Frau zunächst aus dem Fahrzeug befreit, sie kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, ist dort aber ihren Verletzungen erlegen. Der 47-jährige Fahrer aus dem Van wird laut Polizei noch im Krankenhaus behandelt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 37.000 Euro. Die B103 war bei Sarmstorf für mehr als drei Stunden vollgesperrt. | 12.05.2022 06:30