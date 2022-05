Stand: 10.05.2022 08:24 Uhr Frau nach Verpuffung tot gefunden: Mann wegen Totschlags angeklagt

Fünf Monate nach dem Fund einer toten Frau in Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ehemann erhoben. Dem 65-Jährigen wird laut Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Ein dringender Tatverdacht werde unter anderem durch das Ergebnis der Obduktion der toten Ehefrau gestützt. Der Prozess soll vor dem Landgericht Neubrandenburg stattfinden. Im Haus des Ehepaares hatte es am 6. Dezember 2021 eine laute Gasverpuffung gegeben. Danach war der Mann schwer verletzt gefunden und in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht worden. Die ebenfalls 65 Jahre alte Ehefrau konnte nur noch tot geborgen werden. | 10.05.2022 08:24

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.05.2022 | 09:00 Uhr