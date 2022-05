Stand: 10.05.2022 07:09 Uhr Feldberger Seenlandschaft: Wasserversorgung unterbrochen

Bei Tiefbauarbeiten in der Feldberger Seenlandschaft ist eine Wasserleitung der Neustrelitzer Stadtwerke beschädigt worden. Deswegen haben die Ortsteile Wittenhagen, Tornowhof und Fürstenhagen kein Wasser. Die Leitung liege in 3,5 Metern Tiefe. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, sei noch unklar, so eine Sprecherin. Der Schaden sei bei Arbeiten für den Breitbandausbau entstanden. | 10.05.2022 07:09

