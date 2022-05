Stand: 10.05.2022 07:07 Uhr Rostock: Autofahrer übersieht Straßenbahn

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Rostock-Evershagen ist ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 23-Jährige die Straßenbahn am Montag wohl beim Abbiegen übersehen. Der Fahrer und die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den enstandenen Sachschaden auf 18.000 Euro. | 10.05.2022 07:06

