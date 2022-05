Stand: 09.05.2022 12:34 Uhr Mann klettert auf 30-Meter-Mast und hisst Sowjetflagge

Ein Mann ist in ein umzäuntes Firmengelände in Ribnitz-Damgarten eingedrungen und hat auf einem etwa 30 Meter hohen Funkmast eine rote Fahne der früheren Sowjetunion gehisst. Laut Polizei beobachteten ihn Zeugen am Sonntag beim Aufsteigen am Mast. Der unbekannte Mann habe gebrochen Deutsch gesprochen. Die Feuerwehr entfernte die rote Fahne wieder. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs auf und suchte nach Zeugen. | 09.05.2022 12:33

