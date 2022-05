Stand: 09.05.2022 10:54 Uhr Militärübung "Haffsturm": Panzergrenadierbrigade übt Gefechtsführung

In der Haff-Müritz-Region hat eine weitere Militärübung der Bundeswehr begonnen. Wie ein Sprecher mitteilte, haben sich dazu mehrere hundert Soldaten und Fahrzeuge in einer Kaserne in Neubrandenburg versammelt. Es soll die Führungsfähigkeit für ein hochintensives Gefecht der größten Einheit des Heeres im Nordosten trainiert werden, zu der auch Einheiten aus Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gehören. Die Übung gehöre zum üblichen Ausbildungsszenario der Panzergrenadierbrigade. | 09.05.2022 10:52

