Stand: 09.05.2022 10:20 Uhr Müritz: Schleuse Steinhavel soll Ende Mai öffnen

Auf der Wasserstraße zwischen der Müritz und Berlin geht es von Ende Mai an wieder besser voran. Die Schleuse Steinhavel an der Landesgrenze zu Brandenburg soll Ende Mai wieder passierbar sein. Seit September wird an der neuen Schleuse gebaut. Zur Einhaltung des Sperrtermins werde jetzt auch samstags gearbeitet, teilt das zuständige Wasserstraßenamt mit. Die Schleuse wurde zuletzt von mehr als 25.000 Booten im Jahr passiert. | 09.05.2022 10:20