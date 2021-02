Stand: 15.02.2021 08:00 Uhr Grevesmühlen: Brandgutachter ermittelt nach Brand mit Totem

Nach dem Wohnhausbrand mit einem Toten in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird nun ein Brandgutachter an dem zerstörten Doppelhaus erwartet. Er soll die Brandursache klären. Das Feuer war am Sonnabend in der einen Haushälfte ausgebrochen, sie brannte komplett aus. In den Ruinen wurde die Leiche entdeckt. Der Bewohner der anderen Haushälfte konnten unverletzt aus dem Haus geholt werden. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 200.000 Euro. | 15.02.2021 08:00