Greifswald: Nordischer Klang beginnt

In Greifswald startet am Abend die 31. Ausgabe des Festivals Nordischer Klang. Im Zentrum der kommenden zehn Tage stehen nordische Kulturen. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den Ålandinseln, denn der Archipel zwischen Schweden und Finnland feiert seine 100-jährige Autonomie. Eröffnet wird das Festival durch die norwegische Botschaftsrätin Silje Arnekleiv. Gemeinsam mit dem estnischen Botschafter wird sie sich nach einem Empfang im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eintragen. | 06.05.2022 09:45

