Stand: 06.05.2022 09:27 Uhr Parchim: Brand in Einkaufszentrum wohl aufgrund Kabelreparatur

Das Feuer in einem Parchimer Einkaufszentrum, bei dem am Mittwoch ein hoher Schaden entstanden war, geht vermutlich auf eine Reparatur eines Stromversorgungskabels zurück. Das haben laut Polizei die bisherigen Ermittlungen eines Gutachters ergeben. Teile des Einkaufscenters seien vor dem Brand ohne Stromversorgung gewesen. Am Mittwoch war das Kabel in der Erde außerhalb des Centers repariert worden. Danach sei - wohl durch Funkenflug - der Brand in einem Markt einer Gemischtwaren-Kette in dem Gebäude ausgebrochen. | 06.05.2022 09:27

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.05.2022 | 11:00 Uhr