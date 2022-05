Stand: 06.05.2022 04:41 Uhr Rostock Seawolves legen im Play-off-Halbfinale vor

Im Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) hat Zweitligist Rostock Seawolves im Play-off-Halbfinale gegen Jena vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Christian Held gewann am Donnerstagabend im ersten Spiel der Serie "Best of Five" souverän mit 84:65 (45:32). Bester Werfer war Tyler Nelson mit 17 Punkten. Der Sieger des Duells steht als Aufsteiger fest, da die beiden anderen Halbfinalisten Tübingen und Leverkusen keine BBL-Lizenz beantragt haben. Die zweite Partie findet am Sonntag (16.30 Uhr) in Jena statt. | 05.05.2022 21:27

