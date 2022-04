Stand: 26.04.2022 15:25 Uhr Greifswald: Gründungsfeier für interdisziplinäres Konzept

Greifswald baut seinen Ruf als Forschungsstandort weiter aus. Heute feiert die Hansestadt die Gründung des neuen "Helmholtz Institutes für One Health". One Health ist englisch und bedeutet "eine Gesundheit" und steht für einen interdisziplinären Forschungsansatz, der die menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und die Umwelt zusammen in den Blick nimmt. Das Institut möchte Grundlagen für neue Diagnoseverfahren, neue Wirkstoffe und Therapien gegen Infektionskrankheiten schaffen. | 26.04.2022 15:20 Uhr