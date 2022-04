Stand: 26.04.2022 11:01 Uhr Löcknitz: Polizei rettet 92-jährigen Mann

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen vermissten 92-jährigen Mann aus Retzin bei Löcknitz gefunden. Er war orientierungslos und benötigte dringend medizinische Hilfe. Ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund kamen zum Einsatz. Die Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte den älteren Mann an einem Feldrand in der Nähe der Randowwiesen - zwei Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Er wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. | 26.04.2022 11:05 Uhr