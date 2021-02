Stand: 12.02.2021 17:46 Uhr Anzeigen wegen Sex-Chats mit Kindern auf Instagram und TikTok

Nachdem Kinder auf Apps wie Instagram oder TikTok in Sex-Chats verwickelt wurden, sind im Osten Mecklenburg-Vorpommerns mehrere Anzeigen erstattet worden. Laut Polizei hatte eine Elfjährige auf Rügen auf TikTok einen Nutzer kennengelernt und mit ihm per Instagram und via WhatsApp gechattet. Sie glaubte, es handele sich auch um einen Schüler. Im Verlauf des Austauschs habe der Unbekannte ihr plötzlich kinder- und jugendpornografische Fotos geschickt und das Mädchen aufgefordert, selbst Nacktaufnahmen von sich zu senden. Die Eltern hätten aber das Handy kontrolliert und Fotos und Chats sichergestellt. In einem anderen Fall habe ein 14-Jähriger aus Neustrelitz kinder- und jugendpornografisches Material zugeschickt bekommen und selbst Bilder von sich verschickt. Die Polizei appellierte an Eltern, regelmäßig die Handys oder Laptops der Kinder zu kontrollieren. | 12.02.2021 17:45