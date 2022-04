Stand: 18.04.2022 07:25 Uhr Lambrechtshagen: Brand in Einfamilienhaus

In Lambrechtshagen (Landkreis Rostock) hat es am Abend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei sei im Hauswirtschaftsraum ein Kessel explodiert. Eine Bewohnerin sei leicht verletzt worden. Die Feuerwehren aus der Gemeinde konnten das Feuer schnell löschen. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Die Ortsdurchfahrt war währende des Einsatzes der Feuerwehr voll gesperrt.| 18.04.2022 07:24

