Stand: 15.04.2022 07:00 Uhr Mehrere Unfälle mit Verletzten in MV

Bei zwei Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Zwischen Wieck und Prerow auf dem Darß war am späten Abend ein Auto in einer scharfen Rechtskurve seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Nach Polizeiangaben kamen vier Insassen leicht verletzt in Krankenhäuser, unter ihnen zwei Kinder. Bei einem Unfall auf der B192 bei Penzlin wurden am Abend zwei Menschen schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatte trotz Verbots mit ihrem Transporter eine Kolonne überholt und war mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen. Dabei wurden sie und der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens schwer verletzt. | 15.04.2022 07:00