Stand: 11.04.2022 14:30 Uhr Neubrandenburg: Verhaftung nach Überfall auf einen 18-Jährigen

In Neubrandenburg sind nach einer räuberischen Erpressung am vergangenen Sonnabend zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen zusammen mit einer minderjährigen Mittäterin einen Mann bedroht, geschlagen und beraubt haben. Das Opfer wurde an den Rippen und im Gesicht verletzt und musste im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. Als Tatverdächtige hat die Polizei zwei 24 und 25 Jahre alte Männer sowie eine 14-jährige Jugendliche ermittelt. Die Beschuldigten standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und müssen sich dafür verantworten. Dazu kommen die Anklagen wegen Räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung, Gefährlicher Körperverletzung sowie der Verstoß gegen das Waffengesetz. Alle Beteiligte sind deutsche Staatsbürger. | 11.04.2022 14:30