Stand: 11.04.2022 13:45 Uhr Schwerin: Autofahrer bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

In Schwerin ist am Montagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde ein 81-jähriger Autofahrer verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall im Stadtteil Weststadt in Höhe des Friesensportplatzes. Dort verengt sich die Straße von zwei Spuren auf eine. Das hatte der Autofahrer offensichtlich übersehen - er geriet mit seinem Wagen ins Gleisbett. Eine hinter ihm fahrende Straßenbahn fuhr dabei gegen das Auto. Der 81-jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Fahrgäste der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Die Bahnstrecke war für gut eine halbe Stunde gesperrt. Bei dem Unfall wurde neben dem Auto und der Straßenbahn auch eine Ampel stark beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro. | 11.04.2022 13:45

