Stand: 11.04.2022 12:30 Uhr Mecklenburg-Vorpommern bekommt 2.400 neue Alleebäume

An den Bundes- und Landesstraßen werden in diesem Frühjahr knapp 2.400 neue Alleebäume gepflanzt. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin mit. Derzeit gebe es etwa Pflanzungen an der Landesstraße zwischen Warlow und Kummer im Kreis Ludwigslust-Parchim. Auf zwei Kilometern Länge werden dort 200 neue Bäume gesetzt, nachdem dort wegen der Sanierung eines Radwegs knapp 80 Pappeln gefällt wuden. Zudem werden unter anderem auch entlang der B96 auf Rügen neue Bäume gepflanzt. | 11.04.2022 12:30