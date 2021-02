Stand: 12.02.2021 14:51 Uhr Rat und Hilfe der Landesbeauftragten häufig nachgefragt

Mehr als 650 Menschen haben 2020 die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur um Rat und Hilfe gebeten. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den Anne Drescher dem Landtag vorgelegt hat. Für viele von ihnen, die in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der DDR politisches Unrecht erleiden mussten, wirkten die Folgen der Diktatur bis heute fort, so Drescher. Auf die Belange der Betroffenen aufmerksam zu machen, stärke "unsere freiheitliche und demokratische Zivilgesellschaft". | 12.02.2021 14:44