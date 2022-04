Stand: 09.04.2022 18:08 Uhr Stralsund: Haftbefehl gegen 33-Jährigen nach Messerattacke

Nach einer Messerattacke auf einen 58-Jährigen in Stralsund ist in Greifswald ein Verdächtiger festgenommen worden. Gegen den 33-jährigen Deutschen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Laut Ermittlern soll der Mann aus geschäftlichen Beziehungen von einer größeren Summe Bargeld in der Wohnung des Opfers gewusst haben. Am Mittwochabend war der 58-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der 58-Jährige schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonnabend mit. | 09.04.2022 18:07

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.04.2022 | 19:00 Uhr