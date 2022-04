Stand: 09.04.2022 13:38 Uhr Stralsund: Junge Robbe auf Wanderschaft im Stadtgebiet

In Stralsund ist eine junge Kegelrobbe im Stadtgebiet entdeckt worden. Zeugen berichteten der Polizei, dass das geschwächte, aber neugierige Tier vermutlich vom Stralsunder Frankenhafen aus auf Wanderschaft in Richtung Stadtgebiet unterwegs war. Beamte trafen die Robbe nahe der alten Flugzeugwerft auf einer Straße. In Abstimmung mit dem Veterinäramt wurde das Tier von einer Tierärztin in Obhut genommen. | 09.04.2022 13:37

