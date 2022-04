Stand: 08.04.2022 15:46 Uhr Nils Hoffmann-Ritterbusch ranghöchster Polizist des Landes

Neubrandenburgs Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch wird neuer Inspekteur der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Der 60-Jährige folgt auf Wilfried Kapischke, der zum 1. Juni in den Ruhestand geht. "Mit Nils Hoffmann-Ritterbusch bekommt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen kompetenten und erfahrenen Vorgesetzten", sagte Landesinnenminister Christian Pegel (SPD). Hoffmann-Ritterbusch ist seit 1978 im Polizeidienst, seit 1991 in Mecklenburg-Vorpommern. Er war unter anderem bei der Bereitschaftspolizei, leitete danach diePolizeiinspektion Schwerin und war zuletzt Leiter des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg. | 08.04.2022 15:46

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.04.2022 | 16:00 Uhr