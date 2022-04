Stand: 08.04.2022 13:18 Uhr Golchen: Autofahrer nach Unfall gestorben - offenbar gesundheitliches Problem

In Golchen (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer am Freitagvormittag nach einem Zusammenstoß mit einem Tanklaster offenbar nicht an den erlittenen Unfallverletzungen, sondern vermutlich aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems verstorben. Laut Polizei war der 66-Jährige mit seinem Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den stehenden Tanklaster geprallt. Der 66-Jährige wurde anschließend durch eintreffende Rettungskräfte reanimiert, starb jedoch kurz darauf noch an der Unfallstelle. | 08.04.2022 13:18

