Stand: 08.04.2022 11:21 Uhr Röbel: Diebe stehlen neuen Traktor aus Landmaschinenhandel

Unbekannte haben in Röbel (Kreis Mecklenburgischen Seenplatte) einen neuwertigen Traktor gestohlen.Laut Polizei handelt es sich um ein 152.000 Euro teures Fahrzeug, das bei einem Traktorenhändler stand. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten die Täter in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam einen Zaun, um mit der 140 PS starken Allrad-Landmaschine wegzufahren. Vermutlich sei die Beute in der Nähe auf einen Lastwagen mit Tieflader verladen worden, um schneller zu flüchten. Die Suche blieb zunächst ergebnislos. | 08.04.2022 11:21

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.04.2022 | 12:30 Uhr