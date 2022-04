Stand: 08.04.2022 10:34 Uhr Pasewalk: Polizei ermittelt nach Fund von acht toten Bibern

Nach dem Fund von acht toten Bibern in einer tiefen Betongrube bei Pasewalk hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald sagte, es gebe zwar keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, aber es sei nicht auszuschließen, dass jemand die streng geschützten Tiere absichtlich in das Betonbecken gescheucht haben könnte. Deshalb wurde Strafanzeige gestellt. Die Tiere müssen schon vor mehreren Wochen in das ehemalige Fischzuchtbecken gestürzt sein. | 08.04.2022 10:33

