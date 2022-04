Stand: 07.04.2022 11:00 Uhr Neustrelitz: Stiftung für Engagement und Ehrenamt bietet Seminare an

Einer Umfrage der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zufolge, engagieren sich aktuell 55 Prozent vor allem mit Sach- und Geldspenden. Viele wünschen sich aber Unterstützung, sei es finanziell oder durch Informationen. Die Stiftung mit Sitz in Neustrelitz bietet deshalb mehrere Onlineseminare an. Heute geht es um aufenthaltsrechtliche Grundlagen wie: Wie lange können Geflüchtete in Deutschland bleiben? Sollten sie Asyl beantragen. Wann und wie dürfen sie hier arbeiten? Am Montag werden Online-Plattformen, Software und Werkzeuge für Engagierte vorgestellt. Bis Anfang Mai sind insgesamt sechs Seminare geplant - jeweils von 17 bis 18.15 Uhr. | 07.04.2022 11:00