Stand: 12.02.2021 07:46 Uhr Schwerin: Feuer in Wohnblock - ein Mann leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Plattenbau im Stadtteil Mueßer Holz ist ein Mann leicht verletzt worden. Das Feuer war kurz nach 23 Uhr in seiner Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen, ein Spaziergänger hatte es bemerkt. Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen, so ein Sprecher. Der Mieter wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar. | 12.02.2021 07:45