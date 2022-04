Stand: 02.04.2022 07:34 Uhr A24: Auto überschlägt sich - Insasse schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A24 in Richtung Hamburg hat sich ein Auto in der Nacht zum Sonnabend aus noch unbekannter Ursache überschlagen. Laut Einsatzleitstelle wurde einer der beiden Insassen schwer verletzt, er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus. Die Autobahnauffahrt Gallin war für knapp drei Stunden gesperrt. | 02.04.2022 08:00

