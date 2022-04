Stand: 01.04.2022 14:00 Uhr Schwerin: Zubringer vom Industriepark zur A14 soll kommen

Für den Bau eines direkten Zubringers vom Industriepark Schwerin zur Autobahn 14 haben die Stadt Schwerin und das Land eine Planungsvereinbarung unterschrieben. Der Bau soll gut 10 Millionen Euro kosten. Im Industriepark steht das Kaffekapselwerk von Nestle. Amazon baut dort ein Verteilzentrum. Durch den Zubringer zur Autobahn soll künftig weniger Lastenverkehr durch die Stadt fahren, sagte der Schweriner Oberbürgermeister. Zwei Varianten stehen zur Wahl - nördlich oder südlich an der ehemaligen Kaserne in Stern Buchholz vorbei. Baubeginn soll 2024 sein. Kritik am Zubringer kommt von den Grünen. Für den Bau müssten viele Bäume gefällt weren, das sei ein vermeidbarer Eingriff in die Natur sagte Arndt Müller von der Stadtfraktion. | 01.04.2022 14:00