Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Usedomer Literaturpreis geht an Ukrainerin Maljartschuk

Tanja Maljartschuk erhält den diesjährigen Usedomer Literaturpreis. Sie wurde 1983 in der Ukraine geboren, lebt aber in Österreich. 2018 erhielt sie den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurth. Zu ihren letzten Veröffentlichungen gehört das Buch "Blauwal der Erinnerung". Darin erzählt sie anhand der Biografie des ukrainischen Nationalhelden Wjatscheslaw Lypynskyj von der schwierigen Nationsbildung der Ukraine. Sprachlich brillant setze sie dabei dessen Lebensgeschichte in Bezug zu ihrer eigenen, so die Begründung der Preis-Jury. Der Preis ist mit 5.000 Euro und einem Schreibaufenthalt auf Usedom dotiert. | 04.03.2022 09:00