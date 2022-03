Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Rostock: Landesregierung steht hinter BUGA

Die Landesregierung steht auch weiterhin zur BUGA in Rostock. Es gebe aus seiner Sicht keinen Zweifel an der termingerechten Durchführung, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) nach dem Treffen der so genannten Interministeriellen Arbeitsgruppe. Vor dem Hintergrund der erwartbaren Preisssteigerungen am Bau sei aus seiner Sicht auch ein Plan B notwendig. Wie dieser aussehen könnte, sagte Backhaus nicht. Aktuell stehen als Gesamtbudget 142 Millionen Euro fest. Davon will das Land 60 Millionen Euro übernehmen, die Stadt soll rund 68 Millionen und der Bund rund 14 Millionen bezahlen. | 04.03.2022 04:22