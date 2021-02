Stand: 08.02.2021 13:23 Uhr Land liefert erste Masken an Bürgerinnen und Bürger aus

In Mecklenburg-Vorpommern werden von Dienstag an die ersten von rund 5,2 Millionen FFP2-Masken verteilt. Die Masken sollen laut Landesregierung zuerst im Landkreis Vorpommern-Greifswald ausgegeben werden, dann an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Ludwigslust-Parchim und in der Landeshauptstadt Schwerin. Innerhalb von zehn Tagen soll jeder Haushalt sechs FFP2-Masken erhalten. Die Zustellung erfolgt über das Logistiknetz der Tageszeitungen in die Briefkästen. | 08.02.2021 13:30