Stand: 19.02.2022 18:37 Uhr Mehrere Unfälle auf der A20 – zehn Menschen verletzt

Bei mehreren Unfällen auf der A20 sind am Sonnabend zehn Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben könnte ein plötzlich einsetzender Hagelschauer in der Region zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Greifswald dafür verantwortlich sein. Auch die Feuerwehr wurde auf dem Weg zu den Unglücksstellen in einen Unfall verwickelt - ein Autofahrer war an der Kreuzung an der Anschlussstelle Gützkow mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammengestoßen, das stieß gegen einen Ampelmast, der wiederum auf ein weiteres Feuerwehrfahrzeug fiel. Zwei Feuerwehrmänner und der Autofahrer wurden verletzt, der Sachschaden wird auf rund eine viertel Million Euro geschätzt. | 19.02.2022 18:36

