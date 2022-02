Stand: 18.02.2022 14:30 Uhr Greifswald: Zigarettenautomat gesprengt, 5.000 Euro Sachschaden

In den frühen Morgenstunden ist in Greifswald in Schönwalde 2 ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Anwohner hörten gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall und konnten zwei Männer beobachten, die vom Tatort wegliefen. Nach Angaben der Polizei wurden die Geldkassette und Zigaretten gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf fast 5.000 Euro. Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang geben kann, soll sich bitte bei der Polizei melden. | 18.02.2022 14:30

