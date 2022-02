Stand: 17.02.2022 07:00 Uhr Rostock: Mann wegen Tod seines Vaters vor Gericht

In Rostock beginnt ein Prozess wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Einem Mann wird dabei vorgeworfen seinen Vater getötet zu haben. Der 55-jährige Deutsche soll seinen Vater in Bützow mehrfach so heftig zu Boden gestoßen haben, dass dieser sich in Folge dessen nicht mehr bewegen konnte. Dann soll er ihn schwer im Gesicht und am Kopf verletzt haben. Wegen des Lärms riefen Nachbarn die Polizei, die die Tür zur Wohnung gewaltsam öffnete. Der 88 Jahre alte Vater des Angeklagten starb einige Tage später an seinen Verletzungen. Ein Urteil könnte es Anfang März geben. | 17.02.2022 07:00